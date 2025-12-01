Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi başlayacak

- Futbolda Türkiye Kupası 4. eleme turu yarın 4 maçla başlayacak.
- Trabzonspor-Vanspor maçı 20.30'da oynanacak.
- Maçlar, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde belirlenen saatlerde yapılacak.
Futbolda Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu programı şöyle:
YARIN
13.00 Muşspor-Konyaspor
15.30 Ankara Keçiörengücü-Kayserispor
18.00 Rizespor-Pendikspor
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği
3 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13.30 Eyüpspor-Çankayaspor
13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol
13.30 İstanbulspor-Sarıyer
13.30 Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK
13.30 Muğlaspor-Bodrum FK
15.30 Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe
20.30 Trabzonspor-Vanspor
4 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK
13.30 Boluspor-Kahta 02
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor
15.30 Iğdır FK-Orduspor 1967
18.00 Silifke Belediyespor-Antalyaspor
20.30 Çorum FK-Alanyaspor