Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi başlayacak

Trabzonspor'un da mücadele edeceği Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarının heyecanı yarın start alacak.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 10:06
  • Futbolda Türkiye Kupası 4. eleme turu yarın 4 maçla başlayacak.
  • Trabzonspor-Vanspor maçı 20.30'da oynanacak.
  • Maçlar, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde belirlenen saatlerde yapılacak.

Futbolda Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu programı şöyle:

YARIN

13.00 Muşspor-Konyaspor 

15.30 Ankara Keçiörengücü-Kayserispor 

18.00 Rizespor-Pendikspor 

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği 

3 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor 

13.30 Eyüpspor-Çankayaspor 

13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol

13.30 İstanbulspor-Sarıyer 

13.30 Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK 

13.30 Muğlaspor-Bodrum FK

15.30 Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük 

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe 

20.30 Trabzonspor-Vanspor

4 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK 

13.30 Boluspor-Kahta 02

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor 

15.30 Iğdır FK-Orduspor 1967 

18.00 Silifke Belediyespor-Antalyaspor 

20.30  Çorum FK-Alanyaspor

