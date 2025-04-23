Victor Osimhen, gol sayısını 30’a yükseltti
İHA

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 5-1'lik skorla yendi ve finale yükseldi.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

GOL SAYISINI 30'A YÜKSELTTİ

26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30’a çıkardı.

Nijeryalı futbolcu, Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor