Wilfrid Singo 74 gün sonra döndü

Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile mücadele etti ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, sakatlığının ardından uzun bir süre ilk kez forma giydi.

75'TE OYUNA GİRDİ

Müsabakaya yedek başlayan Singo, 75. dakikada Mario Lemina’nın yerine oyuna dahil oldu.

SON MAÇI KASIM AYINDA

Son olarak 22 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig’in 13. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında görev alan 25 yaşındaki futbolcu böylece 74 gün sonra sahalara döndü.

Singo, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon Galatasaray'da 16 maç kaçırdı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Fransız ekibi Monaco’dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Wilfried Singo, Süper Lig’de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere 11 maçta görev aldı.