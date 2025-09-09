Uğurcan Çakır Galatasaray'a imzayı attı

Uğurcan Çakır, Galatasaray ile 2030 yılına kadar sürecek anlaşmayı imzaladı.

Tecrübeli file bekçisi transfer hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

RESMEN AÇIKLANDI

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, Galatasaray’a 33 milyon Euro garanti + 3 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 36 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Bu bedel, kulüp tarihinin en yüksek satış rekoru olarak kayıtlara geçti.

Başarılı file bekçisi, eski takımının yanı sıra süper ligin en pahalı yerli transferi unvanını da elde etti.

İMZA SONRASI İLK SÖZLERİ

İmza sonrası açıklama yapan Çakır, şu ifadeleri kullandı: