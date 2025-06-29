Uğurcan Çakır'la anlaşma sağlandı: Yıllık ücreti de belli oldu

Transferi yılan hikayesine döndü...

Milli file fekçisi Uğurcan Çakır'ın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

BAŞKAN SON NOKTAYI KOYDU

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'la ilgili spekülasyonlara bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan son noktayı koydu.

Başkan Doğan dün yaptığı açıklamada "Kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. 20 milyon euro teklif gelse bile Fenerbahçe'ye göndermem. Uğurcan da Fenerbahçe'ye gitmek istemez" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞME UZATIYOR

Bu sözler sonrası bordo mavili takımda kalması kesinleşen Uğurcan için Trabzonspor'dan yeni bir hamle geldi.

Yönetim, sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan tecrübeli kaleciyle yeni mukavele imzalama konusunda anlaştı.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

maaşına zam yapılacak olan 29 yaşındaki eldivenin, 60 milyon TL olan yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euroya (116 milyon TL) çıkarılacak.

Geçen sezon Trabzonspor'da 43 maça çıkan Uğurcan Çakır 52 gol yerken, 18 müsabakada kalesini gole kapadı.

PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından kısa süre sonra Uğurcan Çakır, 2021-2022 sezonunda kazandıkları şampiyonluk kupasıyla olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.