21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, dünya şampiyonasında sahaya çıkıyor

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı mücadele edecek.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 18:08
Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın Çin'de başlayacak.

Jiangmen kentinin 21-31 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Grup maçları sonucu ilk 4'te yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Son 2 sıradaki takımlar ise klasman karşılaşmalarına çıkacak.

A Grubu'ndaki ay-yıldızlılar, ev sahibi Çin'in yanı sıra ABD, Fas, Mısır ve Tayland ile karşılaşacak.

MAÇ PROGRAMI

Yarın:

09.00 Çin-Türkiye

22 Ağustos Cuma:

09.00 ABD-Türkiye

23 Ağustos Cumartesi:

09.00 Fas-Türkiye

25 Ağustos Pazartesi:

06.00 Mısır-Türkiye

26 Ağustos Salı:

06.00 Tayland-Türkiye

