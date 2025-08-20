21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, dünya şampiyonasında sahaya çıkıyor

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın Çin'de başlayacak.
Jiangmen kentinin 21-31 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.
Grup maçları sonucu ilk 4'te yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Son 2 sıradaki takımlar ise klasman karşılaşmalarına çıkacak.
A Grubu'ndaki ay-yıldızlılar, ev sahibi Çin'in yanı sıra ABD, Fas, Mısır ve Tayland ile karşılaşacak.
MAÇ PROGRAMI
Yarın:
09.00 Çin-Türkiye
22 Ağustos Cuma:
09.00 ABD-Türkiye
23 Ağustos Cumartesi:
09.00 Fas-Türkiye
25 Ağustos Pazartesi:
06.00 Mısır-Türkiye
26 Ağustos Salı:
06.00 Tayland-Türkiye