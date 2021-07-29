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Filenin Sultanları ABD'ye yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 18:05
- Güncelleme : 29.07.2021 - 18:19
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki 3. grup maçında ABD ile karşı karşıya geldi.
İlk 2 sette etkisiz performans gösteren milliler, 2-0 geriye düştü. Filenin Sultanları ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-20 kaybetti.
Üçüncü sete harika başlangıç yapan Milli Takım, seti 25-17 kazandı. 4. sette bir ara farkı 7'ye çıkaran Filenin Sultanları, 20-25 kazanarak müsabakayı final setine taşımayı başardı.
GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
Bu bölümde ABD 15-12 üstünlük sağlayarak maçı 3-2 kazandı.
Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçını 31 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saati ile 08.20'de Arjantin ile oynayacak.
Milliler, grup sonuncusu Arjantin'i 3-0 ve 3-1 yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.