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    Filenin Sultanları ABD'ye yenildi

    Filenin Sultanları ABD'ye yenildi

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 18:19
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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki 3. grup maçında ABD ile karşı karşıya geldi.

    İlk 2 sette etkisiz performans gösteren milliler, 2-0 geriye düştü. Filenin Sultanları ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-20 kaybetti.

    Üçüncü sete harika başlangıç yapan Milli Takım, seti 25-17 kazandı. 4. sette bir ara farkı 7'ye çıkaran Filenin Sultanları, 20-25 kazanarak müsabakayı final setine taşımayı başardı.

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    GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

    Bu bölümde ABD 15-12 üstünlük sağlayarak maçı 3-2 kazandı.

    Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçını 31 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saati ile 08.20'de Arjantin ile oynayacak.

    Milliler, grup sonuncusu Arjantin'i 3-0 ve 3-1 yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

    Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.

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