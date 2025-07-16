A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenildi

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ABD karşı karşıya geldi.
Japonya'nın Chiba kentinde oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ABD oldu.
ABD, 3-0 GALİP AYRILDI
Chiba Port Arena'da oynanan karşılaşmada ilk set 26-24 ile ABD'nin oldu.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci seti 25-21 ile hanesine yazdıran Karch Kiraly'nin ekibi, durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen son seti de 29-27 kazanan ABD, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİPLERİ
Milliler, ABD maçından sonra 3. hafta mücadelelerinde sırasıyla Almanya, Brezilya ve Arjantin maçlarına çıkacak.
8 MAÇTA 2 GALİBİYET
Filenin Efeleri, 2025 Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçın 2'sinde galip gelirken 6'sından mağlubiyetle ayrıldı.
Efeler turnuvadaki ilk galibiyetini ilk haftanın son maçında Çin'i 3-0 yenerek alırken ikinci haftanın 3. maçında Bulgaristan'ı da 3-0'la geçerek ikinci galibiyetini elde etmişti.
Hakemler: Hoorweg Carla (Avustralya), Chung Sze Lai Cedric (Çin)
Türkiye: Mert Matic, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Gökçen Yüksel, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer)
ABD: Ma'a, Garcia, Robinson, Champlin, Jendryk, Knigge (Shoji, Ewert, Flexen)
Setler: 24-26, 21-25, 27-29