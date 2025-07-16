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A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında ABD'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
16.07.2025 11:22
A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenildi

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile ABD karşı karşıya geldi.

Japonya'nın Chiba kentinde oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ABD oldu.

ABD, 3-0 GALİP AYRILDI

Chiba Port Arena'da oynanan karşılaşmada ilk set 26-24 ile ABD'nin oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci seti 25-21 ile hanesine yazdıran Karch Kiraly'nin ekibi, durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen son seti de 29-27 kazanan ABD, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

MİLLİLERİN SIRADAKİ RAKİPLERİ

Milliler, ABD maçından sonra 3. hafta mücadelelerinde sırasıyla Almanya, Brezilya ve Arjantin maçlarına çıkacak.

8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Filenin Efeleri, 2025 Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçın 2'sinde galip gelirken 6'sından mağlubiyetle ayrıldı.

Efeler turnuvadaki ilk galibiyetini ilk haftanın son maçında Çin'i 3-0 yenerek alırken ikinci haftanın 3. maçında Bulgaristan'ı da 3-0'la geçerek ikinci galibiyetini elde etmişti.

Hakemler: Hoorweg Carla (Avustralya), Chung Sze Lai Cedric (Çin)

Türkiye: Mert Matic, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Adis Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Gökçen Yüksel, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer)

ABD: Ma'a, Garcia, Robinson, Champlin, Jendryk, Knigge (Shoji, Ewert, Flexen)

Setler: 24-26, 21-25, 27-29

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