A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'e set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında organizasyona ev sahipliği yapan Çin ile karşılaştı.
Çin'in Şian şehrinde Qujiang Spor Merkezi'nde oynanan mücadelenin ilk seti, 25-22'lik skorla ay-yıldızlıların oldu.
Milli takım, ikinci sette de rakibine 25-21 üstünlük kurdu.
İLK GALİBİYET ÇİN'E KARŞI
Üçüncü seti 25-20 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı 3-0 önde kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
MİLLİLER, İLK ÜÇ MAÇINI KAYBETMİŞTİ
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ilk haftasını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı.
A Milli Takım, Milletler Ligi'ndeki ilk üç mücadelesinde Sırbistan, Hollanda ve Polonya'ya mağlup olmuştu.
SIRADAKİ MAÇLAR
Filenin Efeleri, Milletler Ligi ikinci ayak maçlarında 25-29 Haziran tarihleri arasında sırasıyla; Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan ve Fransa ile karşılaşacak.
1 SAAT 19 DAKİKA SÜRDÜ
Çin: Yu, Ji, Li, Jiang, Yu Y.T, Peng, Qu (L) (Zhang, Wang, Zhai, Wang H.B.)
Türkiye: Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar (L) (Gökçen Yüksel, Berk Dilmenler)
Setler: 22-25, 21-25, 20-25
Süre: 1 saat 19 dakika
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