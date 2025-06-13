A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya mağlup oldu

AA & Ensonhaber
2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Hollanda ile A Milli Erkek Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.
Qujiang Spor Kompleksi oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Hollanda oldu.
Çin'in Şian kentindeki ilk hafta maçlarına Sırbistan mağlubiyetiyle başlayan Türkiye, üçüncü karşılaşmasını yarın Polonya ile oynayacak.
127 DAKİKA SÜRDÜ
Hollanda: Parkinson, Keemink, Koops, Van Der Ent, Ahyi, Tuinstra (Klok, Meijs, Wijkstra, Wiltenburg, Berkhout)
Türkiye: Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzjia, Gökçen Yüksel)
Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 25-23
Süre: 127 dakika
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış