A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da 3 hazırlık maçı yapacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 19:24
Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.

KAMP KADROSU

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar

