A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da 3 hazırlık maçı yapacak A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.

Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak. KAMP KADROSU Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar Eshspor Haberleri Yüksel Yıldırım: Yenersek Avrupa'da radara gireriz

