A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya kaybetti
AA & Ensonhaber

2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Polonya karşı karşıya geldi.

Qujiang Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Polonya oldu.

İlk hafta maçlarında henüz galibiyet alamayan ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçını yarın TSİ 10.00'da Çin'e karşı oynayacak.

79 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Berk Dilmenler, Mert Matic (Berkay Bayraktar, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Ahmet Tümer)

Polonya: Jakubiszak, Nasevich, Gierzot, Poreba, Firlej, Szymura (Czunkiewicz, Granieczny, Kozub, Sasak, Hawryluk, Zaleszczyk)

Setler: 26-28, 23-25, 21-25

Süre: 79 Dakika

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Emre Çalışkan
Editor