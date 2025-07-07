A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Slobodan Kovac dönemi başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Slobodan Kovac oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın yeni başantrenörü Slobodan Kovac oldu. İstanbul başkanlık ofisinde gerçekleşen imza töreninde TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da yer aldı.

KOVAC'IN KARİYERİ

2008-2009 sezonda başladığı antrenörlük kariyerinde çok sayıda kulüp takımı çalıştıran ve milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunan Sırp Başantenör, 2014-2015 İran, 2017-2018 Slovenya ve 2019-2021 yıllarında ise Sırbistan Milli Takımı başantrenörlüğü görevini yürüttü.

Slobodan Kovac, sporcu olarak ise 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda bronz, 2000 Sydney Olimpiyatları'nda da altın madalya kazandı.