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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'ya gitti

22 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını Antalya'da yapacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 11:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'ya gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek organizasyon öncesi gireceği kamp kapsamında Sırbistan Milli Takımı ile 3 hazırlık maçı oynayacak.

KAMP KADROSU

Pasör: Dilay Özdemir, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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