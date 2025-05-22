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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da mücadele edecek Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında AIA AeQuilibrium Kupası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı; İtalya, Hollanda ve Almanya ile karşılaşacak.