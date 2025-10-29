Abone ol: Google News

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belirlendi

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosunu duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 13:45
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu belirlendi
  • Türkiye Voleybol Federasyonu, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunu açıkladı.
  • Maçlar Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 4-11 Kasım tarihlerinde yapılacak.
  • Milli takımın kadrosunda pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, smaçör ve libero mevkilerinde toplam 11 oyuncu yer alıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları, 4-11 Kasım tarihlerinde oynanacak.

KADRO VE MAÇ PROGRAMI

Kadro

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı

Maç programı

4 Kasım Salı:

16.00 Türkiye-İran

6 Kasım Perşembe:

16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım Pazar:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım Salı:

13.00 Türkiye-Tacikistan

Eshspor Haberleri