Akkuş Belediyespor, Kupa Voley'de en iyi sonucu hedefliyor

Erkekler Kupa Voley'de ilk maçını 20 Ekim'de Spor Toto ile oynayacak Akkuş Belediyespor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın başantrenörü Kerem Eryılmaz, AA muhabirine, hazırlıklarının yolunda gittiğini, tam kadro hem yeni sezona hem de Kupa Voley'e hazırlandıklarını söyledi.

"ŞU ANDA ANTRENMAN YAPMASINA ENGEL HİÇBİR OYUNCUMUZ YOK"

Yüklenme çalışmalarının ardından taktik çalışmalarla antrenmanları sürdürdüklerini dile getiren Eryılmaz, "Zaman zaman oluşan sakat oyuncularımızla sağlık ekiplerimiz anında ilgileniyor. Şu anda antrenman yapmasına engel hiçbir oyuncumuz yok." dedi.

Eryılmaz, Kupa Voley'de grup maçlarının 20 Ekim'de başlayacağını hatırlatarak, ilk müsabakalarını deplasmanda Spor Toto ile oynayacaklarını ifade etti.

"HEDEFİMİZ OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARDAN EN İYİ SONUCU ELDE EDEBİLMEK"

Ligden önce Kupa Voley'in başlayacağını aktaran Eryılmaz, "Kupa Voley'de öncelikli hedefimiz Spor Toto ve Gebze Belediyesi ile oynayacağımız maçlardan en iyi sonucu elde edebilmek." diye konuştu.

"DİNLENME SÜREMİZ BİRAZ DAHA FAZLA OLACAK"

Kerem Eryılmaz, kupada şanslarını sonuna kadar zorlamak istediklerini vurgulayarak, "Ligde ilk hafta Spor Toto ile oynayacağımız müsabaka, rakibimizin Balkan Kupası'ndaki maçından dolayı ertelendi. Bu nedenle ikinci hafta maçıyla lige başlamış olacağız. Bu durum, aslında sıkışık dönemde bizim için bir avantaj olabilir. Çünkü dinlenme süremiz biraz daha fazla olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, ligde ise play-off'a kalmak istediklerini kaydetti.