Alanya Belediyespor, Altekma'yı yendi

Voleybol Efeler Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında Altekma ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Alanya Belediyespor oldu.
Seride durumu 2-1'e getiren Alanya Belediyespor, sezonu 5. sırada bitirdi. Altekma ise sezonu 6. sırada tamamladı.
DİSKALİFİYE KARARI ÇIKTI
Öte yandan, Alanya Belediyesporlu voleybolcular ile tribünler arasında çıkan gerginlik nedeniyle maç bir süre durdu.
Taraftarlarla tartışan Alanya Belediyesporlu Fatih Yörümez ile Halit Kurtuluş, diskalifiye edildi.
163 DAKİKA SÜRDÜ
Altekma: Buculjevic, Bahov, Bertuğ Öndeş, Suarez, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir)
Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, Fatih Yörümez, Onur Günaydı, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç)
Setler: 25-20, 20-25, 20-25, 22-25
Süre: 163 dakika
Diskalifiye: Fatih Yörümez, Halit Kurtuluş (Alanya Belediyespor)
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