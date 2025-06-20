Alberto Bigarelli, Galatasaray'da yardımcı antrenör olacak

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenör olarak yer alan Alberto Bigarelli'nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev yapacağını duyurdu.

"YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPACAKTIR"

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: