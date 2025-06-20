Alberto Bigarelli, Galatasaray'da yardımcı antrenör olacak

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başantrenör olarak yer alan Alberto Bigarelli'nin, gelecek sezon yardımcı antrenör olarak görev yapacağını duyurdu.
"YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPACAKTIR"
Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın 2024 - 2025 sezonu ikinci yarısında başantrenörlük görevini üstlenen Alberto Bigarelli, yeni sezonda yardımcı antrenörlük görevine getirilmiştir. Alberto Bigarelli, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapacaktır.