Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ikinci maçında Altekma, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan İzmir temsilcisi, ligi 7. sırada tamamladı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Engin Duman
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Gülhan Emir Pınar)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Gökhan Gökgöz, Kadir Bircan, Burhan Zorluer, Uriarte, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Yunus Emre Erşahin, Enis Ali Ay, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk)
Setler: 25-20, 25-23, 28-26
Süre: 87 dakika