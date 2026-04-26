Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti

Yayınlama:
Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u rahat geçti
Haber Merkezi

Voleybol Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ikinci maçında Altekma, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ikinci maçında Altekma ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan İzmir temsilcisi, ligi 7. sırada tamamladı.

87 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Engin Duman

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Gülhan Emir Pınar)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Gökhan Gökgöz, Kadir Bircan, Burhan Zorluer, Uriarte, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Yunus Emre Erşahin, Enis Ali Ay, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk)

Setler: 25-20, 25-23, 28-26

Süre: 87 dakika

