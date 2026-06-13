Diyarbakır’da 15 tonluk beton blok faciası: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi’nde bulunan şantiye sahasında, vinç yardımıyla yerleştirilen yaklaşık 15 ton ağırlığındaki beton bloklar, işçilerin çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Blokların altında kalan işçiler için çevredeki çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, BİR İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde işçilerden Faydat Avcı’nın (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi H.Y. ise ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılacak.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ve ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Şantiye alanında güvenlik ve iş güvenliği uygulamalarının da mercek altına alındığı öğrenildi.