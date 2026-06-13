Ankara’da etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi

Başkentte sağanak yağış...

Türkiye genelinde yaz ayının gelmesi ile beraber yüksek sıcaklıklar etkili oluyor.

Ancak bazı illerde yaz ayına rağmen zaman zaman yağışlar yaşanabiliyor.

Bu illerden bir tanesi de başkent Ankara oldu.

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yenimahalle ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde birçok iş yerini su bastı.

Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Tarım arazileri de sağanak yağış ve doludan zarar gördü.

Ani bastıran sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Öte yandan, belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağışın yarına kadar kent genelinde süreceği ifade edildi.