Altekma, Gebze Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Altekma, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Altekma ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
111 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Gebze Belediyespor: Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)
Setler: 22-25, 25-21, 25-17, 25-22
Süre: 111 dakika
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi