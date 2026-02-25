Abone ol: Google News

Altekma, Gebze Belediyespor'u mağlup etti

Yayınlama:
Altekma, Gebze Belediyespor'u mağlup etti
Haber Merkezi Haber Merkezi

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Altekma, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında Altekma ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

111 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman

​​​​​​​Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

Gebze Belediyespor: Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)

Setler: 22-25, 25-21, 25-17, 25-22

Süre: 111 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar