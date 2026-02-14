Abone ol: Google News

Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 18:20
Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
  • Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve setler 25-16, 25-12, 25-19 olarak sonuçlandı.
  • Karşılaşma toplam 89 dakika sürdü.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aras Kargo ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.

89 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gizem Eller

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Nisan Eroğuz, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Ramos)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)

Setler: 25-16, 25-12, 25-19

Süre: 89 dakika

Eshspor Haberleri