Aras Kargo, Beşiktaş'ı rahat yendi

- Aras Kargo, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
- Maç, Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 89 dakika sürdü.
- Ev sahibi Aras Kargo, setleri 25-19, 25-15 ve 25-20 kazandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aras Kargo ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.
89 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Necmi Avcı
Aras Kargo: Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Kalandadze, Gamboa, Anthouli (Simay Kurt, Smrek, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara)
Beşiktaş: Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, Leyva, İdil Naz Başcan (Buse Sonsirma Kayacan, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann, Kurilo, Ceren Nur Domaç)
Setler: 25-19, 25-15, 25-20
Süre: 89 dakika (32, 26, 31)