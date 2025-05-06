Aras Kargo, Nisan Eroğuz'u kadrosuna kattı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, genç oyuncu Nisan Eroğuz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Burası gençlerin şehri... Şehrimize hoş geldin Nisan Eroğuz. 2006 doğumlu Nisan Eroğuz, orta oyuncu mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde VakıfBank forması giydi. Aramıza hoş geldin Nisan.

1 YIL UZATILDI

Öte yandan İzmir temsilcisi, Hazal Selin Uygur, Sude Taşbaş ve Diaris Perez'in de sözleşmelerinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

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Emre Çalışkan
Editor