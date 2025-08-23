Aras Kargo, sezonu play-off hedefiyle erken açtı

İlk defa mücadele ettikleri Sultanlar Ligi'nde geçen sezon ligde kalma başarısı gösteren Aras Kargo, yeni sezon öncesi hem ligdeki yerini sağlamlaştırmak hem de Avrupa hedefi için kadrosuna yeni isimler kattı.

Nisan Eroğuz, İrem Çor, Özge Nur Çetiner, Buse Kara, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Anna Smrek, Ann Kalandadze ve Martha Anthouli'yi kadrosuna katan İzmir temsilcisi, sezonun hazırlıklarını da erkenden açtı.

Üç hafta önce milli takımlara giden oyuncular olmadan takımını toplayan başantrenör Mustafa Suphi Doğancı, hedefi belirleyip bu doğrultuda çalışmaları başlattı.

"DAHA GENİŞ KADROYA SAHİBİZ"

Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, AA muhabirine, Sultan Ligi'ndeki ilk sezonlarının maceralı geçtiğini söyledi.

Bu sezon transferleri erkenden yaptıklarını anlatan Doğancı, şunları dedi:

Daha geniş kadroya sahibiz. 5 yabancımız var bu sezon. Problem yaşadığımız dönemlerde elimizde seçenek daha fazla olacak. Temmuzun son haftası başladık hazırlıklara. Şu anda üçüncü haftamıza giriyoruz. Gayet iyi durumdayız. Grup heyecanlı ve çok içten, candan çalışıyorlar. Biz de bundan oldukça memnunuz.

"ARTIK KENDİMİZİ BİR ADIM YUKARI ATMAK İSTİYORUZ"

Eylülün ilk haftası itibariyle hazırlık maçlarına başlayacaklarını vurgulayan Doğancı, bol bol hazırlık maçı yaparak kendilerini göreceklerini kaydetti.

Basamakları yavaş yavaş çıktıklarını ve bu yıl mutlaka play-off'a kalmak istediklerini ifade eden Doğancı, şöyle devam etti:

Artık kendimizi bir adım yukarı atmak istiyoruz. İlk adımımız play-off olmalı. Play-off'a girdikten sonra da Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz ama bunu bizim kadar çok isteyen birçok takım var. O yüzden zor bir sezon olacak. Bunu bilerek kendimiz hazırlıyoruz. Play-off istiyoruz, bizim gibi herhalde 10 takım daha istiyor. Şimdi bu kolay bir şey değil. Herkes buna uygun transferler yaptı, teknik ekibini kurdu. Gördüğüm en yarışmacı lig bu sezon. Türk voleybolunda güzel bir şey. Bu kadar yatırım yapılmasının umarım hakkını veririz.

"AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı Hazal Selin Uygur da geçen sezonun ikinci yarısından sonra çok güzel bir ivme yakaladıklarını anımsattı.

Bu sezon daha güçlü bir kadrolarının olduğunu ifade eden Uygur, şunları dedi:

Hazırlıklara en iyi şekilde devam ediyoruz. Bu sezon bir öncekine göre daha iyi olacak ama lig tabi ki geçen seneye göre daha zor olacak. Bu sezon öncelikle ilk 8'e kalmak istiyoruz. İlk hedefimiz play-off. O hedefe tekrar tutunmak ve olursa Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz.

"LİGE RENK KATMAK İSTİYORUZ"

Yeni transferlerden Özge Nur Çetiner ise çok heyecanlı ve mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Kulübün bize olan destekleri, İzmir'deki bu voleybol sevgisi bizim için çok önemli. Yaklaşık 3 hafta önce başladık çalışmalara. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Lig için çok heyecanlıyız. Umarım sezonu güzel bir yerde tamamlarız. Play-off oynamak istiyoruz. Biz kendi aramızda kazanmamız gereken maç sayısını belirledik. O sayıya ulaşıp play-off oynamak ve lige renk katmak istiyoruz.

Çetiner, ilk haftada karşılaşacakları Fenerbahçe'nin çok güçlü takım olduğunu belirterek, bu takımlara karşı oynamanın her zaman keyifli olduğunu sözlerine ekledi.