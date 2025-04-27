Arkas Spor, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Efeler Ligi play-off 3/4 etabı ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Arkas Spor oldu. Bu skorla birlikte seri 1-1'e geldi.
Sezonu 3. tamamlayacak takımın belli olacağı serinin üçüncü maçı, 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak.
110 DAKİKA SÜRDÜ
Arkas Spor: Ulaş Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, (Zenger, Atilla Öztire, Can Koç)
Fenerbahçe: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz,Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Mert Cuci, Caner Pekşen, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 25-17, 10-25, 31-29, 25-21)
Süre: 110 dakika (23, 24, 37,26)
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