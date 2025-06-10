Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen orta oyuncu Bilge Paşa, kadroya dahil edildi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: