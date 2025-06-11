Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nisan Barut'u renklerine bağladı

İHA
Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferlerinde hız kesmiyor.
Mavi-beyazlı ekibin son transferi ise Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Nisan Barut oldu.
Aydın'ın Sultanları başarılı sporcu Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
"1 YILLIK KİRALIK SÖZLEŞME İMZALADI"
Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Hoş geldin Nisan Barut. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı forması giyen orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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