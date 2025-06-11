Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nisan Barut'u renklerine bağladı

İHA

Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferlerinde hız kesmiyor.

Mavi-beyazlı ekibin son transferi ise Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Nisan Barut oldu.

Aydın'ın Sultanları başarılı sporcu Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

"1 YILLIK KİRALIK SÖZLEŞME İMZALADI"

Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: