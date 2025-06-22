Belçika, Kanada'yı mağlup etti

Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında oynanan maçta Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Belçika oldu.

Bu sonuçla Belçika, organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken Kanada ise 6. kez mağlup oldu.

141 DAKİKA SÜRDÜ

Belçika: Herbots, Van Sas, Van Avermaet, Lemmens, Martin, Radovic (Rampelberg, Nagels, Demeyer, Verhelst, Koulberg, Debouck)

Kanada: Howe, Smrek, Thokbuom, Maglio, Pelland, Mitrovic (Georgiadis, Jost, Watson, Allard, Johnson, Surinx, Guezen, White, Borowski)

Setler: 22-25, 25-13, 21-25, 25-22, 18-16

Süre: 141 dakika