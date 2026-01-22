Beşiktaş, Anna Eniola Adelusi'yi kadrosuna kattı

- Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi ile sözleşme imzaladı.
- Adelusi, İtalyan ekibi Volleyro'da başladığı profesyonel kariyerine Beşiktaş formasıyla devam edecek.
- Siyah-beyazlı kulüp, Adelusi'ye başarı diledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi'yle sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında 22 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı diledi.
VOLEYBOLA 2019'DA BAŞLADI
Voleybol kariyerine 2019 yılında İtalyan ekibi Volleyro'da başlayan Adelusi, 2024-2025 sezonuna kadar ülkesinin çeşitli takımlarında forma giydi.
Bu sezon başında Türk Hava Yolları'yla Sultanlar Ligi'ne adım atan Adelusi, Türkiye kariyerini Beşiktaş'ta sürdürecek.