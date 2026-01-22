Abone ol: Google News

Beşiktaş, Anna Eniola Adelusi'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Anna Eniola Adelusi'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 18:21
  • Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi ile sözleşme imzaladı.
  • Adelusi, İtalyan ekibi Volleyro'da başladığı profesyonel kariyerine Beşiktaş formasıyla devam edecek.
  • Siyah-beyazlı kulüp, Adelusi'ye başarı diledi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi'yle sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında 22 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı diledi.

VOLEYBOLA 2019'DA BAŞLADI

Voleybol kariyerine 2019 yılında İtalyan ekibi Volleyro'da başlayan Adelusi, 2024-2025 sezonuna kadar ülkesinin çeşitli takımlarında forma giydi.

Bu sezon başında Türk Hava Yolları'yla Sultanlar Ligi'ne adım atan Adelusi, Türkiye kariyerini Beşiktaş'ta sürdürecek.

