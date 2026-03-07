Abone ol: Google News

Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında galip geldi

Yayınlama:
Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında galip geldi
Haber Merkezi Haber Merkezi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

128 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz Başkır (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Bilge Paşa, Nisan Barut)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Ceren Nur Domaç, Leyva)

Setler: 16-25, 13-25, 25-22, 25-23, 8-15

Süre: 128 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar