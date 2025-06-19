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Beşiktaş, Zeynep Üzen'i renklerine bağladı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncu Zeynep Üzen'i transfer etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Beşiktaş, Zeynep Üzen'i renklerine bağladı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan voleybolcu, 2019-2020-2023-2024 sezonlarında American University Eagles'ta forma giydi.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulüp transferi şu ifadelerle açıkladı:

Zeynep Üzen'e; Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

Eshspor Haberleri