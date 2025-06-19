Beşiktaş, Zeynep Üzen'i renklerine bağladı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Zeynep Üzen'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki smaçörle sözleşme imzalandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI
Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan voleybolcu, 2019-2020-2023-2024 sezonlarında American University Eagles'ta forma giydi.
"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Siyah-beyazlı kulüp transferi şu ifadelerle açıkladı:
Zeynep Üzen'e; Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.