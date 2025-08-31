Brezilya, Dominik Cumhuriyeti karşısında kazandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Brezilya ile Dominik Cumhuriyeti karşılaştı.
Huamark Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Brezilya oldu.
Brezilya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti. Maç, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.
85 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Huamark
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Karina Noemi Rene (Arjantin)
Brezilya: Macris, Gabi, Diana, Kisy, Bergmann, Julia (Marcelle, Roberta, Tainara)
Donimik Cumhuriyeti: Rosa, Martinez, Gonzalez, Gaila, Isabel, Martinez (Castillo, Guillen, Perez, Matos)
Setler: 18-25, 25-12, 25-20, 25-12
Süre: 85 dakika