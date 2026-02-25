Abone ol: Google News

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi
Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. 

111 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Gürhan Gül, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Mestre (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Cardoso, Nascimento, Ali Fazlı, Fatih Yörümez, Eyüp Ensar Demirbiler)

Setler: 25-19, 25-27, 25-20, 25-20

Süre: 111 dakika

