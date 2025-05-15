AA & Ensonhaber

Polonya'nın Lodz kentindeki bir otelde 2025 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi medya günü düzenlendi.

Etkinlik, Sir Sicoma Monini Perugia, Halkbank, Jastrzebski Wegiel ve Aluron CMC Warta Zawiercie kulüplerinin başantrenörleri ile kaptanlarının yanı sıra Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric, Polonya Voleybol Federasyonu Başkanı Sebastian Swiderski ve Lodz Belediye Başkan Yardımcısı Adam Wieczorek'in de katıldığı takım tanıtımıyla başladı.

"UMARIM 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPAMI KOLEKSİYONUMA EKLEYEBİLİRİM"

Kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Radostin Stoychev, tanıtım sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yer alma fırsatı verdiği için Halkbank Kulübüne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Benden çok, önceki teknik ekibin, kulüp personelinin, yönetimin ve oyuncuların emeği var. Yaklaşık bir aydır buradayım. Herkesin farkında olduğu üzere Avrupa voleybolunun favorisi bir takımla mücadele edeceğiz. Perugia turnuvanın favori takımlarından biri. Ama biz de sakatlıklarımız olsa bile sabırlı bir şekilde çok çalışarak, hazırlanarak buraya geldik. Şansımız olduğuna inanıyorum. Diğer iki Polonya ekibi de fazlasıyla güçlü. Mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmaya geldik. Umarım 4'üncü Şampiyonlar Ligi kupamı koleksiyonuma ekleyebilirim.

"SADECE OYUNA ODAKLANIYORUM"

Daha önce hiçbir Türk kulübünün CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşamadığı hatırlatılan Stoychev, bunun üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Benim için çok büyük bir onur olduğunu ve bunu şans olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Normal şartlarda böyle bir finalde oynamak tüm antrenörler ve oyuncular üzerinde baskı oluşturur. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Benim için çok yeni bir his değil ama her yarı final veya finalde aynı şekilde üzerimde baskı hissediyorum. Bu baskı sahaya ilk adımımı attıktan sonra yok oluyor. Çünkü sadece oyuna odaklanıyorum.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Halkbank'ın takım kaptanı ABD'li Micah Maʻa ise kariyerinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek şu şekilde konuştu:

Benim için çok büyük bir imkan. Çok heyecanlıyım. İki yıl önce de yarı finale kalmıştık ancak o sefer süper final olduğu için Dörtlü Final formatında değildi.

"BİZİM İÇİN ÇOK CİDDİ BİR TURNUVA"

Türkiye'ye CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kupasını getirmenin önemine de değinen Ma'a, şu yorumu yaptı:

Bizim için çok ciddi bir turnuva. Burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Türkiye kadınlar başta olmak üzere dünya çapında bir voleybol ülkesi haline geldi. Çok heyecanlı ve istekliyiz. Bulunduğumuz konumun ne kadar büyük önem taşıdığının da farkındayız. Umarız ki bunu başaran ilk kulüp olarak kupayı Türkiye'ye getirebiliriz.

"HAZIRLIKLAR GÜZEL GİDİYOR"

Halkbank'ın yarı finalde karşılaşacağı İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia'nın başantrenörü Angelo Lorenzetti, şunları dedi:

Hazırlıklar güzel gidiyor. Yarın sahada en iyi halimizi sergilemek için çok çalışıyoruz.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI PERUGIA İÇİN İLK OLACAK"

Takım kaptanı Simone Giannelli de birbirinden güçlü takımların yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalmanın büyük bir başarılı olduğunu aktararak şu değerlendirmede bulundu: