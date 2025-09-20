Abone ol: Google News

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'ndan 2 transfer

Cizre Belediyespor, İbrahim Emet ile Hakan Polat'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 08:47
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, orta oyuncuları İbrahim Emet ile Hakan Polat'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan orta oyuncuları 36 yaşındaki Hakan Polat ile geçen sezon TÜRŞAD’ta oynayan 39 yaşındaki İbrahim Emet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMELERİNİ DİLİYORUZ"

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

