Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 20:28
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Organizasyonun ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

E Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Kanada-Bulgaristan: 3-1

Türkiye-İspanya: 3-0

F Grubu: (Chiang Mai)

Dominik Cumhuriyeti-Kolombiya: 3-0

Çin-Meksika: 3-1

G Grubu: (Phuket)

Almanya-Kenya: 3-0

Polonya-Vietnam: 3-1

H Grubu: (Bangkok)

Japonya-Kamerun: 3-0

Sırbistan-Ukrayna: 3-0

