Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.
Organizasyonun ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
E Grubu: (Nakhon Ratchasima)
Kanada-Bulgaristan: 3-1
Türkiye-İspanya: 3-0
F Grubu: (Chiang Mai)
Dominik Cumhuriyeti-Kolombiya: 3-0
Çin-Meksika: 3-1
G Grubu: (Phuket)
Almanya-Kenya: 3-0
Polonya-Vietnam: 3-1
H Grubu: (Bangkok)
Japonya-Kamerun: 3-0
Sırbistan-Ukrayna: 3-0