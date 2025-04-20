Eczacıbaşı, Galatasaray'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Eczacıbaşı oldu.
Böylelikle turuncu-beyazlılar, seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 3. sırada tamamladı.
Bu sonucun ardından Eczacıbaşı, 2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
124 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı: Naz Akyol, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı)
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10
Süre: 124 dakika (23, 31, 23, 29, 18)
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