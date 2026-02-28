Eczacıbaşı, Göztepe karşısında galip geldi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Eczacıbaşı, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
107 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar
Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Tuna Aybüke Özel, Maglio)
Göztepe: Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Scuka (Nehir Kurtulan, Ceren Kapucu, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Haneline, Bihter Dumanoğlu Yarkın)
Setler: 25-9, 25-8, 22-25, 26-24
Süre: 107 dakika (19, 18, 35, 35)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi