Eczacıbaşı, Göztepe karşısında galip geldi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Eczacıbaşı, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

107 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Tuna Aybüke Özel, Maglio)

Göztepe: Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Scuka (Nehir Kurtulan, Ceren Kapucu, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Haneline, Bihter Dumanoğlu Yarkın)

Setler: 25-9, 25-8, 22-25, 26-24

Süre: 107 dakika (19, 18, 35, 35)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

