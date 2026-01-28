Eczacıbaşı, OK Zeleznicar deplasmanında kazandı

- Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 mağlup etti.
- Maç 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle sonuçlandı.
- Eczacıbaşı bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, OK Zeleznicar 5. maçını da kaybetti.
CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımı ile Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.
Sportova Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı, 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.
ECZACIBAŞI 4. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla Eczacıbaşı, 4. galibiyetini aldı. OK Zeleznicar ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.