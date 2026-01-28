Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, OK Zeleznicar deplasmanında kazandı

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 22:59
Eczacıbaşı, OK Zeleznicar deplasmanında kazandı
  • Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 mağlup etti.
  • Maç 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle sonuçlandı.
  • Eczacıbaşı bu sonuçla 4. galibiyetini alırken, OK Zeleznicar 5. maçını da kaybetti.

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımı ile Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.

Sportova Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı, 25-15, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

ECZACIBAŞI 4. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla Eczacıbaşı, 4. galibiyetini aldı. OK Zeleznicar ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Eshspor Haberleri