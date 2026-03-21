Efeler Ligi'nde normal sezon sona eriyor

Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezon, 26. hafta karşılaşmalarıyla yarın sona erecek.
Maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Halkbank (Şehit Mustafa Özel)
14.00 Gebze Belediyespor-Fenerbahçe (Gebze)
17.00 Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
CİZR BELEDİYESPOR İHRAÇ EDİLDİ, AKKUŞ BELEDİYESPOR HÜKMEN YENİLDİ
Not: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Gaziantep Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek.
TVF'nin sitesinde ligden düşmesi kesinleşen Akkuş Belediyespor karşısında Ziraat Bankkart, hükmen galip (25-0, 25-0, 25-0) sayıldı.
