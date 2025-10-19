Abone ol: Google News

Erkekler Kupa Voley'de grup müsabakaları başlıyor

Kupa Voley'de 2025-26 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım mücadele edecek.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 13:15
  • Voleybol Erkekler Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.
  • Kupa Voley'de 2025-26 sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım yer alacak.
  • Ziraat Bankkart, Galatasaray, Fenerbahçe, Alanya Belediyespor ve Altekma doğrudan çeyrek finale katılacak.

Voleybol Erkekler Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Kupa Voley'de 2025-26 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım mücadele edecek.

Ligde 2024-2025 sezonu sıralamasına göre 1. Ziraat Bankkart, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe, 4. Alanya Belediyespor, 5. Altekma doğrudan çeyrek finale katılacak.

3. GRUP MAÇ PROGRAMI

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

21 Ekim Salı:

15.30 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

22 Ekim Çarşamba:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

