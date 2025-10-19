Erkekler Kupa Voley'de grup müsabakaları başlıyor

- Voleybol Erkekler Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.
Voleybol Erkekler Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Kupa Voley'de 2025-26 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım mücadele edecek.
Ligde 2024-2025 sezonu sıralamasına göre 1. Ziraat Bankkart, 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe, 4. Alanya Belediyespor, 5. Altekma doğrudan çeyrek finale katılacak.
3. GRUP MAÇ PROGRAMI
Yarın:
14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
21 Ekim Salı:
15.30 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
22 Ekim Çarşamba:
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)