Fenerbahçe, Aras Spor karşısında galip geldi

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aras Spor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 16:18
Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Aras Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

104 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk, (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy)

Setler: 15-25, 25-15, 18-25, 13-25

Süre: 104 dakika (26, 26, 27, 25)

