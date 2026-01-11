Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Kulübü, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna iki sene boyunca ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Avrupa'nın en iyi dört takımının katılımıyla oynanacak 2026 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Turnuvada Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı dört takımı, iki yarı final, bir üçüncülük, bir de final maçı olmak üzere iki gün boyunca toplam dört müsabakada mücadele edecek.

DETAYLAR 13 OCAK'TA PAYLAŞILACAK

Organizasyona dair detaylar ise Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve CEV Başkanı Roko Sikiric'in katılımıyla 13 Ocak Salı günü düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.

GEÇEN SENE DE DÜZENLENMİŞTİ

Geçen sene de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda Türkiye'den VakıfBank ile İtalya temsilcileri Numia Vero Volley, Savino Del Bene ve A. Carraro Imoco mücadele ederken A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.