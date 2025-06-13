Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Maicon França'yı kadrosuna kattı
AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

2019-2020 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense FC'de profesyonel kariyerine başlayan Maicon, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını giydi.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Genç voleybolcu, 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda 'En İyi Blok Smaçör', 'En Skorer Oyuncu' ödülünü alırken, aynı turnuva da 'En İyi Hücum Eden Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor