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Fenerbahçe, Fatma Beyaz'ı duyurdu

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz’ı kadrosuna kattı.

DHA DHA
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Fenerbahçe, Fatma Beyaz'ı duyurdu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 30 yaşındaki orta oyuncu Fatma Beyaz ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinde yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Fatma Beyaz’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

FATMA BEYAZ'IN KARİYERİ

2012-2013 sezonunda Vakıfbank U19 takımı ile profesyonel kariyerine başlayan Fatma, sırasıyla; Salihli Belediyespor, Ordu Türk Telekom, İdmanocağı SK, Özateş SK, Beşiktaş, Çan Gençlik Kale SK, Bolu Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, Adam Voleybol, Galatasaray Daikin ve Zeren Spor Kulübü formalarını terletti.

2024-2025 sezonu Ahmet Göksü turnuvasında birincilik elde eden Fatma’nın, 2023-2024 sezonu BVA Cup ve 2014-2015 sezonu Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi şampiyonlukları bulunuyor.

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