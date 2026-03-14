Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan Ünal, Shemanova, Ecenur Aksoy, Orvosova, Edwards (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar, Ndiaye)
Fenerbahçe: Dicle Nur Babat, Arelya Karasoy Koçaş, De Souza, Aslı Kalaç, Ghani, Milenkovic (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz)
Setler: 16-25, 21-25, 29-31
Süre: 92 dakika
