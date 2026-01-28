Fenerbahçe, OK Alpacem Kanal'a şans tanımadı

- Fenerbahçe, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Slovenya'nın OK Alpacem Kanal takımını 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
- İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan rövanşta üstün bir performans sergiledi.
- Fenerbahçe, play-off turunda Orion Stars-CSM Corona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Slovenya'nın OK Alpacem Kanal takımı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.
Bir üst tura adını yazdıran sarı-lacivertli ekip, ilk karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılmıştı.
Fenerbahçe, play-off turunda Orion Stars (Hollanda)-CSM Corona (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
73 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)
Fenerbahçe: Galvez, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttila, Chinenyeze (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Mert Matiç, Caner Dengin)
OK Alpacem Kanal: Stojanovic, Jeroncic, Sesek, Ranc, Fink, Godnic (Okroglic, Konjedic)
Setler: 25-19, 25-21, 25-18
Süre: 73 dakika (24, 23, 26)